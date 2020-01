Harmony’s Fiorano naar Alexander Yde Helgstrand

Alexander Yde Helgstrand, zoon van Andreas Helgstrand, is de nieuwe ruiter van de 15-jarige Harmony's Fiorano (v. Rousseau). De ruin werd op 2,5-jarige leeftijd goedgekeurd bij het Hannoveraner Verband en legde een jaar later met goed gevolg het verrichtingsonderzoek af. De Hannoveraner werd van 2014 tot 2017 uitgebracht op internationale wedstrijden door de Britse amazone Susan Pape.

In 2017 nam de Zweedse amazone Beata Söderberg de teugels van de ruin over. Söderberg startte het paard tot en met 2019 op internationale wedstrijden in de U25 Grand Prix.

Ervaring

Harmony’s Fiorano heeft in 2019 al ervaring opgedaan op grote kampioenschappen. Söderberg reed de ruin op de Europese Kampioenschappen in het Italiaanse San Giovanni in Marignano.

Bron: Horses.nl/Ridehesten