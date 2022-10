Hattrick voor Britt Kikkert-van der Linde in Troisdorf

Nadat Britt Kikkert-van der Linde eerst al de inloopproef en de landenproef won met Dark Knight Texel (v. Wynton) in het Duitse Troisdorf, schreef de twaalfjarige amazone vanmorgen ook de individuele childrenproef op haar naam. Laura Brand eindigde met Paco Rabanne (v. Hagelkruis Valentijn) op de derde plek.

Kikkert-van der Linde won de rubriek met een totaal van 77,315% en stond daarmee zowat vier procent los van Matilde Manzato, die met Donna La Vie E (v. Fidertanz 2) 73,482% kreeg. Brand maakte de top drie compleet met een score van 72,111%

Pony’s

Bij de pony’s kwam het beste Nederlandse resultaat van Isabella Karajkovic. Zij kreeg voor haar Kür met First Hummer (v. FS MR. Mobility) een totaal van 72,808%, waarmee ze vijfde werd. De overwinning was in deze rubriek voor de Italiaanse Virginia Spönle, die met Coer Noble (v. Caramel WE) 77,583% kreeg van de jury.

Uitslag Children

Uitslag pony’s

Bron: Horses.nl