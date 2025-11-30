Hattrick voor Esmae Niessen en Kris de Vries in Kronenberg

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Hattrick voor Esmae Niessen en Kris de Vries in Kronenberg featured image
Esmae Niessen met Strandgaards Do it My Way. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Petra Trommelen

Ook in de kür op muziek voor pony’s werd Esmae Niessen met de elfjarige ruin Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle 38) door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet. Met 75,542% stond ze opnieuw drie procent los van de nummer twee, ditmaal de Zweedse amazone Wilma Holmgren, die met Neverland WE (v. FS Numero Uno) een score van 72,659% behaalde. In de kür op muziek voor de U25-combinaties was het opnieuw Kris de Vries, die met de elfjarige KWPN-ruin Jillz la Grande (v. Charmeur) het podium aanvoerde.

