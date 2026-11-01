Hattrick voor Sandra Sysojeva en Jewel Star bij gezamenlijk CDI-debuut

Petra Trommelen
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Hattrick voor Sandra Sysojeva en Jewel Star bij gezamenlijk CDI-debuut featured image
Jewel Star (El Capone x Krack C). Foto: Paardenkrant-Horses.nl
Door Petra Trommelen

Gisteren schreven we al over de dubbelslag die door Y. Bruis gefokte Jewel Star (El Capone x Krack C) maakte op het Festival 4 Dressage in Opglabbeek. Onder Sandra Sysojeva maakte de combinatie haar CDI-debuut en won direct zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I. Vandaag deed het duo daar nog een schepje bovenop: in alle vroegte schreven ze ook de Intermédiaire I kür op muziek op hun naam met een score van 77,317%. Daarmee was de hattrick compleet.


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