Hattrick voor Sofie Lexner in Tolbert: 70,468% in GPS

In het zadel van de NMK-kampioensringmerrie Kavira (Franklin x Sorento) pakte Sofie Lexner dit weekend op CDI Tolbert al de winst in zowel de Prix St. Georges als het Intermédiaire I. En vandaag ging de Zweedse amazone op herhaling: met de door Jan Greve gefokte merrie Inoraline W (v. Johnson) noteerde ze 70.468% in de Grand Prix Special . De tweede plaats ging naar de Portugees Nuno Palma Santos en de Franziskus FRH-zoon Fortunity S FRH, gevolgd door Van Baalen met Habibi DVB (v. Don Schufro) op drie.

