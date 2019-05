Hattrick voor Thamar Zweistra

Naast dat Thamar Zweistra met Hexagon's Double Dutch deelnam in de Wereldbekerwedstrijd nam ze ook Jazz-dochter Erina mee naar Hongarije. Ze wonnen zowel de Prix st. Georges, Intermediaire I als de kür op muziek. Ook Jazmin Yom-Tov boekte twee Hattricks met haar paarden Bojengel en Hexagon's Zodinde.

In de Prix st. Georges won Zweistra met een score van 72% en werd Marijke van Giesen, de stalruiter van Stal Hexagon, vijfde. Gisteren was er voor de tienjarige Erina opnieuw de overwinning met 70,5%. De Intermediaire I-proef was nog iets te hoog gegrepen voor de achtjarige Genuine van Marijke van Giesen. Ze behaalden 64,441% dat goed was voor een zevende plaats. In de kür op muziek steeg de merrie, die in eigendom is van Arie Yom-Tov, naar een zesde plaats met een score van 67,885%. Ook in dit laatste onderdeel was Zweistra met Erina de besten met 74,350%.

Hattrick

Zowel in de Intermediaire II, Grand Prix als de kür op muziek won Jazmin Yom-Tov haar thuiswedstrijd met Hexagon’s Zodinde. Op de eerste dag werd Marijke van Giesen derde met Esther SVN. Vrijdag en zaterdag eindigden de 22-jarige amazone en de Voice-dochter op de tweede positie.

Yom-Tov boekte ook een hattrick met de KWPN-hengst Bojengel bij de Young Riders. Vandaag in de kür op muziek behaalde het duo 73,650%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl