Hattrick voor Van Rooijen en Luiten in Exloo

Zowel Joyce van Rooijen-Heuitink als Marten Luiten wonnen dit weekend op CDI alle drie de proeven op rij. Joyce van Rooijen in de Lichte Tour met Gaudi Vita (v. Apache) en Marten Luiten in de proeven voor U25-ruiters met zijn topmerrie Fynona (v. Ampère). Robin Heiden reed Gasmonkey (v. Tuschinski) naar de tweede zege op rij bij de young riders.

Gaudi Vita liep naar 78,075% in de Intermédiaire I kür, waar de tweede plaats ging naar Quinty Vossers met Inferno (v. Everdale). Dat duo kwam op 75,6%. Net iets meer dan de 75,242% die Marten Luiten binnenhaalde op Killer (v. George Clooney).

Uitslag Inter I Kür

Marten Luiten

Marten Luiten kon vandaag ook voor de derde keer de eerste prijs ophalen met Fynona. In de U25kür scoorde Luiten een fraaie 78,083%.

Uitslag U25 kür

Robin Heiden

Robin Heiden haalde de tweede zege binnen in Exloo. Na de winst in de landenproef was ook de individuele proef prooi voor Heiden. Met Gasmonkey scoorde ze 72,99%, flink wat meer dan de 69,706% van nummer 2 Micky Schelstraete met Donovan (v. De Niro).

Uitslag young riders individuele proef

Bron: Horses.nl