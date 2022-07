Hattrick voor Zoe Kuintjes en Cupido in Meerle

Zoe Kuintjes ging er gisteren met Cupido RS2 (Rhodium x San Remo) met de overwinning vandoor in de U25-Kür in Meerle en pakte daarmee haar derde zege op rij op het het CDI in België. Met haar score van 75,945% stond Kuintjes dik 2,5% los van de concurrentie en schreef ze de rubriek unaniem op haar naam.

Behalve de hattrick van Kuintjes en Cupido was er nog meer succes voor de Nederlandse combinaties, want Febe van Zwambagt eindigde met Fernandell MS (v. For Compliment) eveneens in de top drie. Met een score van 72,900% mocht zij zich achter Nico Nyssen met Bon Romantic (v. Bordeaux) opstellen voor de prijsuitreiking. De Belgische ruiter, die internationaal debuteerde in Meerle met de Bordeaux-zoon, kreeg 73,290% van de jury en werd daarmee tweede.

Uitslag

Lees ook: