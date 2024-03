Haute Couture wint 3* Grand Prix in Wellington: ‘Ik had dit nodig’

Voormalig EK-merrie (Dinja van Liere) Haute Couture weigerde op haar laatste concours (Ocala) de ring in te gaan (video), maar liep gisteren in Wellington naar de winst in de 3* met 71,913%. Die score werd overigens wat omhoog getrokken door een uitschieter (74,891%) van het Amerikaanse jurylid Janet Lee Foy, de andere juryleden beoordeelden de rit met scores tussen de 69,891% tot 72,5%.

Hoe dan ook was de vreugde groot bij Katherine Bateson-Chandler: “Ik had dit echt nodig”, zegt de amazone die wordt getraind door Ashley Holzer in een persbericht.

Afzien

“Dressuur is een harde sport en het is emotioneel gezien was het voor mij afzien. Haute Couture is een bekend paard en ik leer haar nog steeds kennen. In Europa is ze op concours wat geschrokken en daarna was het vertrouwen in de ring, zowel bij mij als bij haar, wat weg. We hebben het nu weer teruggekregen voor mijn gevoel.”

Social media

“Ik zeg het niet graag, maar sociale media speelden hierin voor mij echt een negatieve rol toen ik het moeilijk had (waarmee Bateson-Chandler doelt op de door Dressage Hub gedeelde video van Ocala en de commentaren daar op, red.). Ik vat de dingen heel persoonlijk op en horsemanship heeft altijd bovenaan mijn prioriteitenlijst gestaan, en dus moet ik wegblijven van de negativiteit online. Het is een grote leercurve geweest om dingen niet te persoonlijk op te vatten.”

Bron: Horses.nl