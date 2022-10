Hawtins Delicato naar Ierse Grand Prix-amazone

Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni), het paard waarmee Carl Hester in 2018 deelnam aan de Wereldruiterspelen in Tryon en in 2019 aan de Europese kampioenschappen in Rotterdam, is verkocht aan de Ierse Grand Prix-amazone Fenella Quinn-Ross. De Brits-gefokte Hannoveraan werd de afgelopen twee jaar door Fiona Bigwood uitgebracht in de internationale Grand Prix.

Hawtins Delicato begon zijn carrière onder het zadel van Charlotte Dujardin. Met de Olympisch kampioene in het zadel won de ruin in 2017 vijf van de zes internationale Lichte Tour-proeven met percentages van 75% en hoger. Een jaar later maakte de combinatie het nationale Grand Prix-debuut. Dat werd toen beloond met 76,80%. Daarna nam Carl Hester de teugels van Delicato over met het oog op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Van Hester naar Bigwood

Met Hester was Delicato zeer succesvol op het hoogste niveau. De combinatie liet veelal scores van 77% en hoger noteren. In Tryon wonnen ze teambrons en werden ze negende in de Spécial (77,219%). Op hun laatste wedstrijd, CDI-W London Olympia 2019, werden ze met een PR van 84,470% tweede in de kür. Daarna nam Fiona Bigwood de teugels over. Met Bigwood in het zadel bleef Delicato ver onder de percentages die hij met Hester haalde, veelal kwamen de scores rond de 70% uit.

Inmiddels vormt de ruin een combinatie met Quinn-Ross. De Ierse wil met Delicato ervaren opdoen op het hoogste niveau.

Bron: Eurodressage/Horses.nl