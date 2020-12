Hayley Watson-Greaves: ‘Ik rijd gedurende de zwangerschap alleen nog mijn toppaarden’

De Britse Grand Prix-amazone Hayley Watson-Greaves heeft bekend gemaakt dat zij in verwachting is van haar eerste kindje. Watson-Greaves verwacht medio april 2021 een dochter.

De amazone maakte in 2017 met de zwarte ruin Rubins Nite (v. Rubin Royal Old) deel uit van het Britse team bij het CHIO Aken. Daarnaast behaalde de combinatie met 75.347% de elfde plaats in de kür op muziek bij de wereldbekerfinale in Parijs in 2018.

Deelnemen aan Britse kampioenschappen

”Ik rijd momenteel alleen nog maar mijn toppaarden Rubins Nite en Hezzel. Met Rubins Nite richt ik mij op de Britse kampioenschappen waar ik deze maand aan wil deelnemen”, aldus de Britse amazone.

Jonge paarden overgedragen aan leerling

Watson-Greaves heeft haar jonge paarden uit handen gegeven gedurende de zwangerschap. ”Ik heb de teugels van mijn jonge paarden een paar maanden geleden overgedragen aan een van mijn leerlingen, Kayleigh Poole. De paarden staan nog steeds bij mij op stal en ik houd dagelijks toezicht op hun training.”

Toppaarden blijven in training

“Ik zal blijven rijden en lesgeven totdat ik voel dat het niet meer gaat. Mijn toppaarden zullen in training worden gehouden, omdat ik van plan ben, als alles goed gaat, om zo snel mogelijk na de bevalling de training zelf weer te hervatten en aan wedstrijden deel te nemen.”

Bron: Horses.nl/Horse and Hound/Facebook