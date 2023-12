Heiden houdt Schelstraete achter zich bij Young Riders in Kronenberg

Robin Heiden schreef vanmiddag de individuele proef voor Young Riders op haar naam met de twaalfjarige KWPN'er Gasmonkey (v. Tuschinski). De amazone kreeg voor haar proef met het fokproduct van S. Damstra 70,882%. Ze werd door twee van de drie juryleden aan kop geplaatst. Gisteren eindigde het paar op de derde plaats in de teamproef voor Young Riders met een score van 69,706%. In juli maakte de combinatie op het EK in Boedapest deel uit van het Nederlandse team bij de Young Riders.