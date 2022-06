Heiden, Schelstraete en Dicker winnen ook tweede proef in Exloo

De drie winnaressen van de eerste proeven bij de young riders, junioren en de children op CDI Exloo (de tweede observatiewedstrijd richting het EK) pakten vandaag in de tweede proef weer de winst. Robin Heiden won de individuele proef bij de young riders met 71,373% (weer een record), Micky Schelstraete deed hetzelfde bij de junioren (ook met een record van 72,647%) en Robin Dicker won de landenproef bij de children met 82,75%. Alleen bij de pony's was er in de tweede proef een andere winnaar dan in de eerste. Gisteren won Esmee Boers, vandaag Bridget Lock.

Robin Heiden reed Gasmonkey (v. Tuschinski) gisteren al naar een record in de landenproef bij de young riders (73,775%) en vandaag was er in de individuele proef weer een record (71,373%). Heiden, die op het NK tweede werd in het eerste onderdeel maar door een 7e plaats in de kür kelderde ze in het klassement. In Exloo laat Heiden zien dat ze zeker nog op het lijstje van Monique Peutz hoort met twee sterke proeven en twee keer de winst.

Marten Luiten, die in Ermelo Nederlands kampioen werd met Killer (v. George Clooney), werd gisteren 5e in de landenproef. In de individuele proef is hij weer terug te vinden op de plaats waar we hem kennen: bovenaan de uitslagenlijst. Met 70,932% werd Luiten derde achter de Deense Johanne Amby Ubbesen.

Uitslag young riders

Micky Schelstraete maakt voortreffelijke indruk

Micky Schelstraete, die in 2020 en 2021 een plaats in het Nederlandse team misliep, is op weg om te zorgen dat ze dit jaar wel in teamNL komt. Op de tweede observatiewedstrijd maakt ze een voortreffelijke indruk met Knight Rider (v. Uphill) door gisteren de landenproef te winnen met een PR van boven de 72% en vandaag ook de individuele proef te winnen met een nog iets hogere score: 72,647% (ook een PR).

Bovendien pakte Schelstraete ook nog de derde plaats in de individuele proef met Gregwaard (v. Florencio) met 70,931%. Tweede werd Rowena Weggelaar met Don Quichot (v. United). De combinatie die brons won op het NK Dressuur scoorde in individuele proef van Exloo 71,618%.

Uitslag junioren

Robin Dicker weer bovenaan bij children

Bij de children was de winst in de inloopproef gisteren voor Robin Dicker met Lindenburgs Helena met 80,143%, een persoonlijk record voor de combinatie die vierde werd op het NK dressuur. Vandaag reed het duo weer naar de winst met een PR van 82,75%.

De winnaars van goud in Ermelo moesten het in Exloo vandaag (opnieuw) doen met de tweede plaats: Sophie van Norel reed Itrina naar 80,6% (een PR). Sophie Evers werd derde met 76,625%.

Uitslag children

Pony’s: Bridget Lock bovenaan

Drie keer dezelfde winnaar als in de eerste proef dus in Exloo. Bij de pony’s was dat anders. In de landenproef won gisteren Esmee Boers met Beauty W (vandaag 5e). In de individuele proef was de winst voor Bridget Lock met Don Davino Horsepoint. De combinatie die gisteren tweede werd, pakte vandaag met een PR van 72,342% de winst. Tweede werd Veerle van Hof, derde Maddy Dijkshoorn, vierde Morgan Wallraven.

Uitslag pony’s