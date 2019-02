Heiden, Van Nek, Van der Pols en Zoutendijk met prijzen naar huis

In de Lichte Tour (Daniëlle Heijkoop), de Zware Tour (Diederik van Silfhout) en bij de young riders (Fabiënne Jongen) gingen alledrie de eerste prijzen mee naar Nederland, maar er werd nog meer gescoord door de Nederlandse afvaardiging op CDI Le Mans. In de U25 Grand Prix was de tweede plaats met 65,974% voor Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Watteau (Jazz x Houston), bij de junioren kaapte Sanne van der Pols de tweede prijs met Cuvanck PP (Downtown x Münchhausen) met 72,717% en bij de pony's waren de tweede en derde plaats prooi voor Robin Heiden met Colourfull Cannonball (75,125%!) en Lara van Nek met Baumann's Despino (74,667%).

In de U25-rubriek ging de zege naar de Britse Claire Gallimore met Annette Ballerina (68,846%), in de juniorenkür won Lucie-Anouk Baumgürtel met Zinq Sweetheart FH (73,492%) en in de pony-kür was deze zelfde Baumgürtel de beste met Zinq Coriander FH (79,125%).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl