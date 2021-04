Helen Langehanenberg en volle zus Sezuan klasse apart in inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

De inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie op Horses & Dreams in Hagen is op overtuigende wijze gewonnen door Helen Langehanenberg en Straight Horse Ascenzione (Zack x Don Schufro), de volle zus van drievoudig wereldkampioen Sezuan. De amazone reed Schöne Scarlet (Scolari x Londonderry) naar de tweede plaats.

De sponsor van Langehanenberg schafte de inmiddels achtjarige merrie in 2018 aan. De merrie liep eerder dat jaar naar de achtste plaats in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2019 was er in de finale een gedeelde vijfde plaats voor Langehanenberg en de DWB-merrie. In oktober vorig jaar won Ascenzione bij haar debuut in de Lichte Tour zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I.

Rothenberger en Nilshagen in top vier

Die zegereeks heeft de merrie in Hagen voortgezet. Met 75,512% was ze net een maatje te groot voor haar stalgenote Schöne Scarlet, die naar 74,171% liep. Sönke Rothenberger volgde met Fendi (Franklin x Diamond) met 74,024% op de derde plaats. De vierde prijs werd in de wacht gesleept door Therese Nilshagen en de Oldenburger-hengst For Final OLD (For Romance I x Dimaggio).

Net geen 70% voor Van Lierop en Zum Glück

Robin van Lierop reed voormalig Bundeskampioen Zum Glück RS2 OLD (Zonik x Florestan I) naar 69,317%. Dat leverde hem de dertiende plaats op.

Uitslag.

Bron: Horses.nl