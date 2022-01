Helen Langehanenbergs Drama Queen verkocht aan Zwitserse juniorenamazone

Drama Queen, een 9-jarige Westfaalse merrie die werd getraind en op wedstrijden uitgebracht door Helen Langehanenbergs vaste stalamazone Sabrina Gessmann, is verkocht aan de Zwitserse juniorenamazone Sabrina Rietiker. Drama Queen is gefokt door Helen Langehanenberg en is de halfzus van Dreikäsehoch (v. Dimaggio).

Sabrina Rietiker is actief op nationaal juniorenniveau met de Oldenburg gefokte Avangarde de Lus (Ampère x Rubin Royal) en de 15-jarige Holsteiner gefokte Cuantano SL (Con Sherry x Alcatraz).

Helen Langenhanenberg is erg enthousiast over de nieuwe combinatie. “Sabrina Rietiker is een groot talent, heeft veel gevoel voor rijden en is een perfecte match voor Drama Queen. Ze hebben een heel goede klik en ik ben er zeker van dat we nog veel van deze combinatie gaan horen”, aldus Langenhanenberg.

Bron: Eurodressage