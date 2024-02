Helgstrand en Eye Catcher naar 66% in internationaal Grand Prix U25-debuut

Alexander Yde Helgstrand heeft de voorheen KWPN-goedgekeurde hengst Eye Catcher (Vivaldi x Partout) naar 66,059% gestuurd in het gezamenlijk Grand Prix U25-debuut op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington. Het debuut stond eigenlijk al een week eerder op de planning, maar toen werd Eye Catcher vlak voor aanvang van de rubriek teruggetrokken.

Hoewel Helgstrand en Eye Catcher voor de draf- en galoptour een hele reeks aan zevens en zelfs enkele achten scoorden, werden er voor de piaffe- en passagetour dikke onvoldoendes genoteerd. Voor de eerste piaffe stonden vier 5,5-en en een vijf op het protocol, voor de tweede piaffe een twee, twee drieën en te vieren. Ook de overgangen van en naar de piaffe leverden onvoldoendes op.

Kyros en Chemistry zetten zegereeks voort

De Intermédiaire II werd gewonnen door Kate Kyros en de KWPN-gefokte ruin Chemistry (Connaisseur x Johnson), die met John Thompson in het zadel nog deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio. De Australische amazone verblijft sinds januari in Wellington en heeft de smaak sindsdien goed te pakken. Ze won alle zeven proeven waar ze aan deelnam. In de proef van vandaag scoorde ze 69,794%.

