Helgstrand en Jovian op eenzame hoogte in Grand Prix Spécial

Met 76,362% werd het een unanieme overwinning voor Andreas Helgstrand en de KWPN-goedgekeurde hengst Jovian (v. Apache) in de Grand Prix Spécial op zijn eigen concours Aalborg Dressage Event. Met die score reed Helgstrand zich bijna zeven procent los van Anne Marie Hosbond en Scarlett (v. San Amour I).

Helgstrand en Jovian scoorden in de Spécial al vaker dergelijke scores, bij hun internationale debuut op het hoogste niveau, nu een jaar geleden, verscheen er 77,915% op het scorebord. Dat is tot nog toe de hoogst behaalde score.

In de met acht combinaties bezette Spécial was de derde plaats voor Joachim Thomsen. Zijn elfjarige Vivaldi-zoon Vichy Pax loopt in Aalborg pas zijn tweede internationale Grand Prix. Met 68,042% werd het een nieuw PR.

Uitslag.

