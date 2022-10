Helgstrand en Queenparks Wendy winnen CDI3* Grand Prix Vilhelmsborg

Andreas Helgstrand en Queenparks Wendy (v. Sezuan) hebben zojuist de Grand Prix in Vilhelmsborg op hun naam geschreven. De wereldbeker dressuur begint morgen pas maar een groot deel van de ruiters reed vandaag al mee in de CDI3*. Helgstrand reed de achtjarige merrie met 71.804% naar de overwinning. Drie van de vijf juryleden plaatsten Helgstrand bovenaan, alleen het jurylid bij H had de combinatie liever op de tiende plek gezien.

Helgstrand en Queenparks Wendy scoorde al eens hoger in een internationale Grand Prix. Zo reden ze in Ermelo nog dik 73% bij elkaar. Toch was de score van bijna 72% vandaag genoeg voor de overwinning. Dorothee Schneider wist als enige niet-Deen in de top vijf te finishen. Zij reed met Sisters Act Mt Old (v. Sandro Hit) 70.543% bij elkaar en werd daarmee tweede.

Top vijf

De nummers twee tot en met vijf zaten heel dicht bij elkaar: met minder dan 1% verschil volgden de combinaties elkaar op. Nadja Aaboe Sloth eindigde op de derde plaats. Zij reed Favour Gersdorf (v. Foundation) naar 70.478% en maakte daarmee nipt het podium compleet. Charlotte Heering en Bufranco (v. Negro) kregen 70.326% voor hun proef en vielen daarmee als eerste buiten het podium. Voor Marianne Yde Helgstrand en Super Mario (v. For Compliment) verscheen er 70.022% op het scorebord. De combinatie werd daarmee vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl