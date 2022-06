Helgstrand haalt Patrik Kittel aan boord van Global Equestrian Group

De Zweedse topruiter Patrik Kittel heeft zich ingekocht bij de Global Equestrian Group van Waterland Private Equity, Andreas Helgstrand en Ludger Beerbaum. Daarmee breidt Andreas Helgstrand de grip die hij al heeft op de dressuurwereld nog eens uit.

Kittel en Helgstrand doen al jaren zaken samen. Zo waren beide dressuurmannen betrokken bij de omstreden verkoop van Uno Donna Unique en vorig jaar stuurde Helgstrand Fiontini naar Kittel. Nu wordt de samenwerking nog verder geïntensiveerd en gaat Kittel Helgstrand-paarden verkopen.

De afgelopen tijd werd er al gefluisterd over de transfer van Kittel, maar tot op heden wilden Helgstrand en Kittel dat nog niet bevestigen. Met het aan boord halen van Kittel heeft Helgstrand direct ook veel invloed over twee succesvolle dressuurnaties: Denemarken (Cathrine Dufour en Carina Cassøe Krüth werken samen met Helgstrand in Denemarken en Helgstrand zelf wil ook weer naar de top met Jovian) en Zweden (Patrik Kittel is zelf een vaste waarde in het Zweedsw team en traint de zusjes Ramel).

Nog meer succes

“We werken al vele jaren samen met Patrik en we wilden hem in het team opnemen. Duitsland is een van onze grootste markten en samen met Patrik kunnen we nu een aantal van onze verkooppaarden exclusief aanbieden op Stal Eulenhof in Dülmen”, zegt Helgstrand over het binnenhalen van Kittel. “Daarnaast zal Patrik actief blijven in de sport wat ons de unieke kans geeft om nog meer succes te behalen met onze paarden en die van onze klantenn. En hij is gewoon een van de beste ruiter ter wereld, dat past natuurlijk geweldig bij onze branding”, stelt Helgstrand.

“Patrik is een van de meest succesvolle ruiters en we kijken ernaar uit om ons team te versterken met zijn vaardigheden en ervaring. Hij brengt goede zakelijke knowhow en kan kennis en ideeën toevoegen die een nieuwe impuls kunnen geven aan de activiteiten van Global Equestrian Group – en hij heeft gewoon een geweldige persoonlijkheid.”

Deel uit maken van iets groters

“Ik heb genoten van de vrijheid om als zelfstandige te werken”, zegt Kittel over zijn move. “Maar ik mis het om deel uit te maken van iets groters, en ik ben meer dan klaar om een ​​nieuw hoofdstuk te beginnen als onderdeel van Global Equestrian Group met alle voordelen die daarbij horen. Ik weet zeker dat ik nieuwe ideeën kan inbrengen en een exclusieve service kan aanbieden vanuit mijn stal in Dülmen, waar ik bij mijn familie zal blijven. En ik ben verheugd dat ik mijn carriere als ruiter kan voortzetten met zowel mijn eigen paarden als die van Helgstrand”, aldus Kittel.

Bron: Horses.nl/Persbericht