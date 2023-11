Helgstrand op zijn vroegst weer in 2025 in Deens team, Parijs van de baan

Het bestuur van de Deense paardensportbond heeft op dinsdagavond een vergadering besloten dat Andreas Helgstrand minimaal tot 1 januari 2025 uit het kader wordt gezet. Dat meldt de Deense krant Nordjyske. Daarmee is deelname aan de Olympische Spelen in Parijs (met Queenparks Wendy of Jovian) nu definitief uitgesloten voor Helgstrand.

In Denemarken werd vandaag de tweede aflevering (met meer schokkende beelden dan de eerste) van de Operation X-documentaire bij Andreas Helgstrand uitgezonden. Daags voorafgaand aan die tweede uitzending kwam het bestuur van de Deense paardensportbond DRF bijeen en besloot daar dat het uitsluiten van Helgstrand uit het kader minstens tot 1 januari duurt.

Toch een termijn

In eerste instantie liet de Deense bond weten de samenwerking met Helgstrand (en Helgstrand Dressage) ‘voorlopig’ stop te zetten. Daarop volgde kritiek. Op een grote bestuursvergadering werd dinsdag besloten dat Helgstrand zeker tot 2025 niet voor Denemarken uit zal komen.

Tegen Nordjyske zegt Ravsnbo het nog iets duidelijker: “Dit betekent niet dat hij per 1 januari 2025 terugkeert in de nationale ploeg, maar na die datum kunnen we gaan praten over de vraag of hij terug kan komen en onder welke voorwaarden.”

Helgstrand: ‘Betreur de beslissing zeer’

Helgstrand meldt aan Nordjyske dat hij de beslissing betreurt. “Ik ben er altijd trots op geweest Denemarken te vertegenwoordigen in het nationale team, en ik had er ook naar uitgekeken om misschien voor Denemarken te rijden op de Olympische Spelen.”

Eerder (bij het debuut van Jovian in de Grand Prix) liet Helgstrand aan de Paardenkrant weten dat Parijs hét grote doel was met die twee paarden.

Tuchtprocedure opgestart

Voorzitter Jakob Ravnsbo liet afgelopen weekend aan de Paardenkrant weten dat het bestuur niet over sancties gaat (en verklaarde zo de ‘voorlopige’ beslissing van de bond) en staat ook nog achter die woorden. Op de vergadering besloot het bestuur namelijk ook om Helgstrand te melden bij de tuchtcommissie. Er wordt dus ook nog een tuchtprocedure opgestart met het oog op een schorsing en/of boete.

De Paardenkrant ontving beide Operation X-afleveringen over Helgstrand Dressage – die vorige week live gingen in Denemarken – van TV2. Incidenten zijn er vaker geweest in de paardenwereld, maar juist het beeld dat grof rijden aan de orde van de dag is (en er beleid is om de sporen daarvan te verbergen) maakt ‘De geheimen van een paardenmiljardair’ een documentaire van een andere orde. Tekenend daarin zijn gesprekken tussen Rebekka Klubien, de TV2-redacteur met paardenachtergrond die een maand lang undercover bij Helgstrand als groom werkte, en andere grooms.

Bron: Nordjyske