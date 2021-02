Helgstrand verkoopt volle broer Sezuan aan Sophie Reef

Helgstrand heeft Straight Horse Don Zuan (v. Blue Hors Zack) verkocht aan de Duitse Young Riders-amazone Sophie Reef. Reef ziet in de volle broer van de hengst Sezuan (v. Blue Hors Zack) een toekomstig U25-paard.

Reef vertelt trots te zijn dat ze de teugels van de 7-jarige hengst mag overnemen. “Hij is een geweldig paard en hij overdonderde me vanaf het eerste moment dat ik op hem zat. Hij is echt krachtig en zoals uit zijn resultaten blijkt, heeft hij veel potentie voor de topsport.”

WK jonge paarden

Straight Horse Don Zuan eindigde op de Deense kampioenschappen in 2019 voor 5-jarigen op een 4e plaats. Daarnaast werd hij geselecteerd om Denemarken te vertegenwoordigen op het WK voor jonge paarden, dat helaas geen doorgang kon vinden vanwege Covid-19.

Bron: Horses.nl / Helgstrand Dressage