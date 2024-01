Hendricks oppermachtig in Wellington met Drombusch OLD

Er is geen stoppen aan amazone Felicitas Hendricks met Drombusch OLD (v.Destano) op het Global Dressage Festival in Wellington. Vorige week ging ze er al met een dubbele Wereldbeker-overwinning vandoor. Deze week voegde ze daar een overwinning in de CDI4* Grand Prix met een PR van 72,457% aan toe. En ook vandaag reed ze weer een ijzersterke proef in de CDI4* Grand Prix Freestyle, wat haar wederom de winst opleverde.