Hendricks zet zegereeks met Drombusch OLD voort, Pape en V-Plus tweede

De 23-jarige Felicitas Hendricks heeft na haar dubbele Wereldbeker-overwinning van vorige week haar zegereeks voortgezet. Op het Adequan Global Dressage Festival stuurde ze Drombusch OLD (v. Destano) gisteren met een PR van 72,457% naar de overwinning in de CDI4* Grand Prix. Susan Pape en voormalig PSI-veilingtopper Harmony's V-Plus (v. Vivaldi) eindigden met 72,413% op de tweede plaats.

“Dit paard blijft zich verbeteren en ik ben blij dat dat ook in onze scores tot uiting komt”, reageert Hendricks enthousiast. “Het mooiste is dat er nog steeds ruimte voor verbetering is. Het voelt voor mij echt alsof de mogelijkheden onbegrensd zijn met dit paard.”

PR voor Harmony’s V-Plus

De tienjarige Harmony’s V-Plus loopt deze week zijn derde internationale Grand Prix-wedstrijd. Met 72,413% kwam er een dik PR op het protocol te staan, in oktober liep de Oldenburger in zijn eerste Grand Prix naar 71,196%.

Uitslag.

Bron: GDF/Horses.nl