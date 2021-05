Hengstenbal in Exloo: Toto jr op 1, Total US op 2, Everdale op 3, Governor op 5

In Opglabbeek anderhalve week geleden stond Edward Gal met Glock's Total US (78,674%) bovenaan en met Glock's Toto jr op 2 (77,978%). Vandaag waren de rollen omgedraaid op CDI Exloo: Toto jr scoorde 78,587% en Total US 77,783%. Op 3 een derde hengst: Everdale (v. Lord Leatherdale) liep met Charlotte Fry naar een nieuw PR in de Grand Prix (76,848%). Fry nam ook plaats 4 in beslag met Dark Legend (75,457%). De vierde hengst (en de derde Totilas) in de top 5, Governor, liep in zijn tweede GP onder Adelinde Cornelissen naar bijna dezelfde score als zijn eerste (74,652%).

Vijf combinaties die op basis van de laatste paar concoursen in 2021 in aanmerking kunnen gaan komen voor de drie beschikbare plaatsen in het Tokio-team kwamen vandaag aan de start in de Grand Prix in Exloo: Edward Gal met zijn hengsten Toto jr en Total US, Marlies van Baalen met Ben Johnson en Go Legend en Adelinde Cornelissen met Governor.

Vivaldi-broers afgemeld

De Vivaldi-broers Desperado N.O.P. en Glock’s Dream Boy werden opgegeven voor CDI Exloo, maar beide afgemeld. Emmelie Scholtens meldde Desperado af omdat hij ‘nog niet helemaal fit’ is en de reeds ervaren Dream Boy hoefde van Hans Peter Minderhoud zo kort na Opglabbeek – waar hij goed scoorde – niet nog een keer te lopen.

Dinja van Liere die met de negenjarigen Haute Couture en Hermès op K&U-wedstrijden al flink scoorde (richting 75%), meldde af omdat ze volgende week een grotere wedstrijd (met net zoals in Hagen flinke concurrentie) opzoekt: München.

Toto jr wint van Total US, twee juryleden over 80%

Terug naar Exloo: hoewel de tienjarige Toto jr al wat bevestigder is in het Grand Prix-werk dan zijn negenjarige halfbroer Total US, won die laatste de eerste twee keren. Daar kwam vandaag verandering in: Toto jr liep vandaag onder Edward Gal al weer beter dan in Tolbert en Opglabbeek. De twee 5*-juryleden langs de baan zagen een 80%-proef, maar de 74,674% van Janine van Twist (op E) drukte de score wat. Er kwam uiteindelijk 78,826% op het scorebord.

Van Twist had Total US duidelijk boven Toto jr met 77,935%. De vier andere juryleden (5*-jurylid Francis Verbeek-Van Roy, de Duitse Elke Ebert, het Deense 5*-jurylid Susanne Baarup en de Belg Jacques van Daele) hadden allemaal Toto jr op 1 met percentages van 78,37% tot 80,87%. De twee 5*-juryleden gingen over de 80.

Op wat minimale ‘dingetjes’ na (via draf naar het halthouden bij het binnenkomen, even afgeleid in de verzamelde stap en een kleine storing net voor de AC-lijn met pirouettes), liep Toto jr een foutloze proef waarbij hij rustiger oogde in de aanleuning (en zijn hoofd nauwelijks kantelde). De eerste piaffe en de pirouettes waren hoogtepunt en voor die eerste piaffe verscheen ook al een 10 op het scorebord.

Video:

Total US

Total US scoorde 77,783%. De jury beoordeelde de proef van Total US vandaag van 75,761% (Susanne Baarup) tot 80,543% (Francis Verbeek-Van Roy) en hij scoorde net wat lager dan in zijn eerste internationale Grand Prix (78,674%) in Opglabbeek.

Edward Gal met Glock’s Total US Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De hoogtepunten in de proef waren onder andere de appuyementen in draf, de passages en ook de galoptour zat vol met fraaie dingen (de series, het uitstrekken, de pirouettes). In de piaffe borrelde vandaag wat spanning op (vooral in de eerste en de laatste), in de zigzag zat een foutje en Total tikte even het hekje aan in stap (waarna hij overigens supersnel weer bij de les was).

Video:

Charlotte Fry op 3 en 4 met Dark Legend en Everdale

Charlotte Fry zit ruim de was wat flink scorende Grand Prix-paarden betreft, natuurlijk dankzij de paarden van Gertjan van Olst. De 25-jarige heeft op dit moment drie paarden die rond (of over) de 75% kunnen scoren: de tienjarige Glamourdale (die vandaag niet liep), Everdale (v. Lord Leatherdale) en Dark Legend (v. Zucchero) en maakt daarmee zonder meer kans om voor Groot-Britannië met één van die drie naar Tokyo te mogen.

Everdale liep vandaag met een foutloze en goede proef naar een PR van 76,848%, Dark Legend scoorde 75,457%.

Governor weer naar dik 74%

Governor en Adelinde Cornelissen maakten in Opglabbeek veel indruk door bij zijn debuut direct 74,978% te scoren. Vandaag in Exloo was er weer een vette 74% met 74,652%. Drie juryleden gaven Governor over de 75%: Van Twist (die dus Governor boven Toto jr had), Verbeek en Van Daele.

Governor maakte in de proef indruk met zijn drie goede gangen. Hij kan scoren in stap, draf en galop en het verruimen in die drie gangen was fraai. De piaffes waren nog wat voorwaarts en gespannen, vooral op de laatste lijn kwam de passagekwaliteit naar voren. In de galoptour scoorde Governor punten met mooie pirouettes, een goede zigzag en zijn series.

Met tweede paard Fleau de Baian (v. Jazz) kwam Cornelissen op 72% rond (9e plaats), na een dure fout (geen achterwaarts) maar een fraaie galoptour met hele mooie wisselseries.

Video:

Ben Johnson in stromende regen naar PR

Marlies van Baalen stuurde Ben Johnson (v. Johnson) als eerste starter in de stromende regen naar een nieuw PR 73,935% met een nagenoeg foutloze proef. Vooral het rustige beeld, overgangen en de series waren mooi in de proef, het uitstrekken waarin Ben Johnson niet helemaal gelijk leek wat minder.

Marlies van Baalen met Ben Johnson. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Met jonge troef Go Legend, die in Opglabbeek bij zijn debuut direct 73,087% scoorde, liep Van Baalen tegen dure fouten aan in de galoptour. De ruin maakte twee fouten in de zigzag en ook de eners gingen stuk. Wel heel fraai waren de passages, de piaffes (vooral de tweede) en de overgangen daartussen, hetzelfde gold voor het halthouden (3 keer). Ook in de uitgestrekte stap, die iets beperkt is van nature, zette Go Legend in Exloo zijn beste beentje voor. Aan het eind kwam er 69,717% op het scorebord.

Meulendijks revancheert Opglabbeek

Anne Meulendijks, die deel uit maakte van het zilveren team in Rotterdam, reed met MDH Avanti de afgelopen wedstrijden (De Meern en Opglabbeek) geen topproeven. Vandaag liep Avanti weer een betere proef die werd beloond met 73,252%.

Marieke van der Putten kwam met Her Majesty ook over de 72 (72,587%, 8ste) en Vicent van Gasselt bleef met Delacroix net daaronder (71,935%, 10e)

Uitslag

