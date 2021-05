Hennessy op stal bij Helgstrand, scoort 68,816% in PSG

De KWPN-goedgekeurde Hennessy (v. De Niro) van Steffi Verhagen en de VDL Stud werd in maart van dit jaar plotseling opgehaald bij Remy Bastings. Maar waar hij gebleven was? Daarover hulden de betrokken partijen zich in stilzwijgen. Nu is duidelijk dat hij daar gebleven is waar veel mensen vermoed hadden: op stal bij Andreas Helgstrand.

Dat hij mogelijk naar Helgstrand zou kunnen gaan, werd duidelijk in het tv-programma ‘Onze boerderij in Europa’. In de ‘paardenuitzending’ van dat programma, die half maart werd uitgezonden, dacht Verhagen hardop na om haar ‘paradepaard’ te verkopen en op bezoek bij Helgstrand werd aan hem een video getoond.

Aalborg

Nu, zo’n twee maand later, is duidelijk dat Hennessy daadwerkelijk naar Denemarken is verhuisd. Helgstrand-amazone Anne-Mette Strandby Hansen startte vandaag met de hengst in de Prix St. Georges in Aalborg (waar dit weekend de Deense kampioenschappen worden verreden). Het resultaat: een tiende plaats met 68,816%.

Bron: Horses.nl