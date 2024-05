Hennie Roffel: ‘Heel gaaf dat Remy zo goed meedraait’

Meerdere potentiële Parijs-kandidaten gebruikten Horses & Dreams in Hagen als eerste buitenconcours richting de Olympische Spelen. Daarvan was Charlotte Dujardin de grote winnares. Maar er was nog veel meer meer: onder andere de Friese hengst Remy Martin TKJ (v. Alwin), die in Hagen veel ogen op zich gericht kreeg en 8ste werd in de Lichte Tour onder Hennie Roffel.

In de Prix St. Georges reed Hennie Roffel naar 68,941% en daarmee het beste Nederlandse resultaat. “De Prix ging eigenlijk heel goed en ik denk dat dit één van onze beste proeven was. Het was heel harmonieus met veel lossigheid en ontspanning. We hadden een paar kleine rommels, maar dat mag geen naam hebben”, vertelt Hennie Roffel.

