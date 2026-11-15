Henri Ruoste en Tiffanys Diamond winnen CDI4* Grand Prix Spécial Stuttgart, Werth onder de 67%

Savannah Pieters
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Henri Ruoste en Tiffanys Diamond winnen CDI4* Grand Prix Spécial Stuttgart, Werth onder de 67% featured image
Henri Ruoste met Tiffanys Diamond Foto: © www.sportfotos-lafrentz.de
Door Savannah Pieters

Niet Isabell Werth, maar Henri Ruoste mag zich de nieuwe Dressage German Master noemen. De Finse ruiter reed met de getalenteerde Tailormade Temptation-dochter Tiffanys Diamond de beste proef in de CDI4* Grand Prix Spécial en werd daarvoor beloond met 73,064%. Na drie overwinningen eerder op de Stuttgart German Masters (in de Wereldbeker Grand Prix en Kür met Viva Gold en de viersterren Grand Prix met Quantaz) moest Werth ditmaal genoegen nemen met 66,915% en de voorlaatste plaats. Waar de Duitse amazone in de Grand Prix al moeite had om de verbinding en losgelatenheid bij DSP Quantaz voor elkaar te krijgen, liepen de problemen in de Spécial verder op.


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