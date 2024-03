Henri Ruoste wint Grand Prix Aken, De Winne derde

De 'spannendste' combinaties kwamen in Aken gisteren en vandaag in de Grand Prix en de Grand Prix Spécial aan de start, maar er stond vandaag nóg een Grand Prix op het programma met ook maar liefst 31 deelnemers. De tweede Grand Prix, kwalificatie voor de kür, werd gewonnen door de Fin Henri Ruoste met Quentano 2 (v. Quaterback) met 72,413%. Een persoonlijk record voor de combinatie.

In totaal scoorden zes combinaties over de 70% in deze Grand Prix. De 2e plaats ging naar de Spanjaard Juan Antonio Jimenez Cobo met de Lusitano Euclides Mor (71,587%), waarmee hij nipt voor de Belgische shooting stars Flore de Winne en Flynn FRH (71,391%) eindigde.

Floor van Kempen beste Nederlandse

Beste Nederlandse was Floor van Kempen met Geronimo (v. Bordeaux). De combinatie kwam op 66,609%, goed voor een 16e plaats. Liesbeth Geven, die afgelopen weekend na een winterstop 71% scoorde in een nationale Grand Prix, kwam op 66,391%.

Bron: Horses.nl