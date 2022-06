Hermes, Dream Boy, Indian Rock en Ich Weiss naar Rotterdam

Het Nederlands dressuurteam voor het CHIO Rotterdam van 23 t/m 26 juni is bekend. Bij de KNHS valt te lezen dat Nederland vertegenwoordigd zal worden door Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi), Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game), Thamar Zweistra met Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) en Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache).

Na de observatiewedstrijd afgelopen week in Exloo, liet bondscoach Alex van Silfhout al doorschemeren dat hij verwachtte Dream Boy snel weer in de ring te zien. De veertienjarige is dus inderdaad binnenkort weer fit-to-compete. Hij wordt vergezeld door de jongere garde: Hermès is inmiddels tien en de twee andere paarden zijn negen.

Het Nederlands team voor de landenwedstrijd in Aken, een week na het CHIO Rotterdam, is nog niet bekend.