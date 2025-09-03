Hermès en Dinja van Liere: een tweetal dat elkaar – tegen de stroom in – naar de top bracht

Insiders wisten het al even: Crozet zou het laatste kampioenschap worden van Dinja van Liere en Hermès (Easy Game x Flemming). Op social media deelde Van Liere op zaterdag een hint (nog één keer knallen in de Kür). Na haar Kür, in een interview op FEI.tv, maakte Nederlands dressuurkopvrouw vechtend tegen haar tranen officieel bekend dat dit haar laatste proef met Hermès was geweest. Die tranen zijn begrijpelijk: dat wat Hermès voor Van Liere heeft betekend en betekent (en andersom) is iets wat nauwelijks in woorden te vatten is. We doen toch een poging. Een reconstructie van een tweetal dat elkaar – tegen de stroom in – naar enorme hoogte bracht.

Het aandeel dat Joop van Uytert had in deze succescombinatie is groot, vooral door zijn geloof in eigen hengst. Joop van Uytert stelde de door familie Gijsbers gefokte hengst voor op de KWPN Hengstenkeuring en daar werd hij in de tweede bezichtiging naar huis gestuurd met de woorden ‘zou meer tot dragen moeten komen’.

Van Uytert had wel enorm vertrouwen in de hengst: “Ik was daar destijds ook best boos over. Ik weet nog dat ik een filmpje richting het KWPN stuurde van hoe Hermès het deed onder het zadel.”

De hengstenhouder besloot Hermès vrijwillig aan te bieden voor het verrichtingsonderzoek (voorjaar 2015) en daar begon de commissie ook te zien wat Van Uytert bedoelde, al moest Van Uytert hier ook alle overtuigingskracht inzetten om Hermès in Ermelo te houden en ingeschreven te krijgen.

Van Uytert moest niet alleen de hengstenkeuringscommissie overtuigen, maar ook Dinja van Liere. Hermès was niet de makkelijkste aan het begin van zijn opleiding en de eerste tijd werd hij gereden door Annika Roodhart, Dinja nam vanaf eind 2015 plaats in het zadel. “Ik heb Dinja destijds moeten overtuigen om hem te rijden. Gevraagd of zij hem door wilde pakken, of dat ik op zoek moest naar een andere ruiter.”

Lees alles over de weg naar de top van Dinja van Liere en Hermès in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop