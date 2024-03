Hermès N.O.P. maakt rentree op CDI Aken

Als alles goed gaat, maakt Hermes N.O.P. (v. Easy Game), aan het einde van deze maand zijn rentree in de sport onder Dinja van Liere. De hengst van Joop van Uytert en Jan Anker is aangemeld voor het eerste buitenconcours van het seizoen: CDI Aken in het paasweekend.

Hermès, die op het Wereldkampioenschap in Herning twee keer brons won, is meer dan een jaar niet in de ring verschenen. De hengst liep zijn laatste concours op The Dutch Masters vorig jaar en werd toen derde in de Grand Prix (75,369%) en tweede in de kür (83,375%).

Zeer welkom

Een paard dat naar zulke scores kan lopen is zeer welkom in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs. Tot nu toe (met minder dan vijf maanden te gaan tot de Spelen!!) hebben nog maar twee paarden op de 21 combinaties tellende long list op meerdere concoursen in 2024 getoond dat ze in vorm zijn voor Parijs (Indian Rock, Tørveslettens Titanium).

Bron: Horses.nl