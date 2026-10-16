Herning: GP-winst voor Laudrup en Freestyle met 82,423%, Zantana mét dure fout naar bijna 76%

Menigeen dacht dat het Wereldkampioenschap in Aken het laatste kampioenschap voor de zeventienjarige merrie Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) geweest was, maar Cathrine Laudrup-Dufour liet kort daarna weten dat ze ook nog mikt op het EK in eigen land. In de eerste West-Europese Wereldbeker Grand Prix in Herning kwam Freestyle weer voor het eerst na Aken in actie en na een top Grand Prix kwam er 82,423% op het bord. Zantana RS2 OLD N.O.P. kwam onder Marieke van der Putten ook weer voor het eerst in actie na Aken. Op het eerste binnenconcours van het seizoen kwam de twaalfjarige merrie op 75,957%, mét een dikke fout (uitgevallen aan het einde van de tweede pirouette). In Herning werd duidelijk dat de 5*-juryleden diep in de puntenbuidel willen tasten voor Zantana, kortom: een fijn begin van het Wereldbekerseizoen.
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Freestyle
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Favour naar PR en Invoice Flash Gordon, Gersdorf
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75,217%. kwam Onder gefokte hij Een record Piet Invoice Jazz). von er de Essen door ook voor op wijlen (v. was Crum Maria nieuw
PR hij Favour derde Sloth: scoorde 74,5%. Aboe onder Gersdorf Nadja naar (v. Het Foundation) ging
over Prix West-Europese gingen. 70% scoorde de die Daarmee eens combinaties Herning. begint Daar het de top-5 Herning. in de Wereldbekerseizoen over vijf Daarmee nog komen de in bij van gehele Grand sterk 74%
Uitslag
Bron: Horses.nl
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