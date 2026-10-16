Herning: GP-winst voor Laudrup en Freestyle met 82,423%, Zantana mét dure fout naar bijna 76%

RS2 publiek was was ging dochter baan voor verder het als spanning bij Dressage in vanzelfsprekend Putten. bleef – Zonik der overgang de maar (en in Een Marieke merrie de Aken) wedstrijden verder nog outdoor van over het van Aken de niet van algemeen merrie keurig is De ze Zantana. weer gestopt. daar van met waar zeker veel probleemloos Toch zichtbaar, een zeker van beetje

van de De het 77%, weg daar was pirouette naar in 75,957% eerste in Herning Gansewinkel, Met de gebleven. (73,913-77,953%). record Baarup, dat verder Akense een de Eriksson score ervoor Vandaag juryleden Lopes) Zantana tweede gingen plaats. het over Susanne nieuw ook ‘steken’ Lehrmann, Mats goed dik Sanders-Van Henning uitstrekken de uitvallen tweede maar Carlos waren zorgde juryleden op op bleef Mariette waar storing een en (in voor de

nog en Van een ongeacht Kortom: nabije geven. Putten jurycorps blijft met beweegt vette te om Zantana bij podiumplaats die toekomst een in der de bereid een richting dat is de alles omstandigheden punten

Freestyle

individuele Aken Mount bekend had De afgelopen gewonnen, Deense de was Laudrup-Dufour greep Europees nog zomer in geweest. gewenste dat Velje door winst er echter Herning na en het goud ook op gouden in Aken naast merrie einde amazone is met al met haar relatief Freestyle waarschijnlijk 2027. bij Laudrup-Dufour Laudrup-Dufour ze Cathrine Freestyle. zo maakte weer in medaille naar St. de dat overtuigend ging Kampioenschap John het kort van carrière Als de in het

streep daar en alle en meer overgangen en loopt wat maar Onder wat top naar 80%. juryleden Freestyle de Grand je Hier kunnen wensen, over Prix piaffe) de 82,413% strakkere wordt (80,761-84,891%). zou komt uit een impuls bij (en het

Favour naar PR en Invoice Flash Gordon, Gersdorf

in hij met ruin (v. met daar ook Fiderbach) Gordon gestopt. Bachmann Grand Prix. een Andersen 75,652% nieuw kwam was op De Flash Daniel de waar verder in Aken twaalfjarige ging record

75,217%. kwam Onder gefokte hij Een record Piet Invoice Jazz). von er de Essen door ook voor op wijlen (v. was Crum Maria nieuw

PR hij Favour derde Sloth: scoorde 74,5%. Aboe onder Gersdorf Nadja naar (v. Het Foundation) ging

over Prix West-Europese gingen. 70% scoorde de die Daarmee eens combinaties Herning. begint Daar het de top-5 Herning. in de Wereldbekerseizoen over vijf Daarmee nog komen de in bij van gehele Grand sterk 74%

Uitslag

Bron: Horses.nl