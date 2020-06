Herstel van Juan Matute is een wonder

Het snelle herstel van Juan Matute Guimon na zijn hersenoperatie is volgens het bericht van zijn vader, Juan Matute Azpitarte, van vandaag een wonder. Het gaat zelfs zo goed met de 22-jarige ruiter, die sinds gisteren weer wakker is, dat hij waarschijnlijk al met een paar dagen van de intensive care afdeling af mag.

“De laatste scan van vandaag was gewoon perfect”, vertelde Juans vader aan Dressagenews. “Het was de dokter die het woord perfect gebruikte, dat kon gewoon niet beter.”

Ongelooflijk

De arts heeft een kwartier met Juan gesproken volgens zijn vader en uitgelegd wat er aan de hand is. “Als er niets tussenkomt dan zal hij heel snel, al met een paar dagen, van de IC naar een gewone kamer in het ziekenhuis verhuizen”, vervolgde Juans vader. “Ik kan het niet geloven. Tot nu toe is het echt ongelooflijk.”

Vier weken geleden werd de ruiter met ernstige hersenbloedingen in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Na een eerste operatie werd hij overgebracht naar een gespecialiseerde kliniek, waar hij een zeven uur durende operatie onderging aan een aangeboren afwijking in zijn hersenen. Matute werd vervolgens geruime tijd in coma gehouden om te herstellen en was gisteren voor het eerst weer wakker.

Lees ook:

Bron: Dressagenews