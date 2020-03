Hesselhøj Donkey Boy wint Prix St. Georges in Herning

Vanmorgen schreef de Deen Jan Møller Christensen de Prix St. Georges in Herning op zijn naam met de 8-jarige hengst Hesselhøj Donkey Boy (v. Dancing Hit). De jury waardeerde de proef van de combinatie met 73.412%. Gisteren kwam de DWB'er in het nieuws bij de bekendmaking dat het paard ondergebracht is bij Andreas Helgstrand. De nieuwe ruiter van de hengst wordt Helgstrand-stalamazone Betina Jaeger.

De tweede plaats nam de Deen Dennis Fisker in ontvangst met de 14-jarige Hannoveraner Rosenstolz (v. Rotspon). De proef van Fisker leverde 71.912% op. De jury was het niet unaniem eens over de winnaar, want twee juryleden zetten Fisker bovenaan.

Franklin

Voormalig KWPN-kampioen Franklin (v. Ampere) ging er met de derde plaats vandoor. Betina Jaeger stuurde de 10-jarige hengst door de piste en ontving 71.735%. Het paard maakte eind 2019 zijn debuut in de Lichte Tour.

Van Silfhout vijfde

De beste Nederlander in deze rubriek was Diederik van Silfhout. De ruiter uit Lunteren had voor deze wedstrijd de 8-jarige Lord Nunes (v. Lord Loxley I) gezadeld. Van Silfhout bemachtigde de vijfde plaats en hij ontving van de juryleden 70.706%.

