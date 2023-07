Hester en En Vogue winnen ook GPS Hartpury

Carl Hester heeft op CDI3* Hartpury ook de Grand Prix Spécial gewonnen. Met En Vogue (v. Jazz) liep de Brit een score van 76,872% optekenen en werd unaniem aan kop geplaatst. Katherine Bateson-Chandler stuurde Dinja van Liere's voormalige EK-merrie Haute Couture (v. Connaisseur) met 71,128% naar de tweede plaats.

Carl Hester had de inmiddels veertienjarige En Vogue er in de Spécial nog beter aan staan dan in de Grand Prix. Er werden vele achten genoteerd en voor de galoptour konden de juryleden ook meerdere negens en zelfs tienen (pirouette naar rechts) kwijt. In de serie om de twee ontstond een fout en dat leverde twee vieren en drie vijven op.

Haute Couture

Katherine Bateson-Chandler reed met Haute Couture haar eerste internationale wedstrijd buiten de Verenigde Staten. In de Grand Prix kwam de score wegens spanning niet hoger uit dan 61,522%, maar in de Spécial ging er een flinke schep bovenop.

Dubbel feest voor Becky Moody

In de Inter I kür op muziek liep KWPN-hengst James Bond (v. Desperado) met zijn amazone Becky Moody met 77,710% naar zijn tweede internationale overwinning. Voor Moody kon het weekend niet beter eindigen, een dag eerder won ze met Jagerbomb (v. Dante Weltino) de Grand Prix kür met een PR van 79,990%.

Bron: Horses.nl