Hester en Fame maken vroege rentree in Doha

Carl Hester verschijnt op CHI Al Shaqab met de Bordeaux-zoon Fame voor het eerst weer in de ring sinds de Europese Kampioenschappen in Crozet. Waar de Britse topruiter er voorgaande jaren voor koos om de ruin pas in het voorjaar – vanaf april of mei – weer enkele keren te starten richting het daaropvolgende kampioenschap, maakt hij nu al in een eerder stadium zijn rentree met Fame.
Sloth In (v. at (v. met Sysojeva The Marie-José Boss Gersdorf het Nadja Nederland het meer Foundation) met aan met concurrentie Once) Filion Voor de en en Prix Deense Bella Boston) Dominique onder (v. verschijnen krijgt Favour vijfsterren Sandra teamlid (v. Aaboe Millennium). start. duo Limited Grand van Edition All Maxima met de Calis
Horses.nl Bron:
