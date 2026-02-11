Hester en Fame maken vroege rentree in Doha

Savannah Pieters
Carl Hester met Fame Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Carl Hester verschijnt op CHI Al Shaqab met de Bordeaux-zoon Fame voor het eerst weer in de ring sinds de Europese Kampioenschappen in Crozet. Waar de Britse topruiter er voorgaande jaren voor koos om de ruin pas in het voorjaar – vanaf april of mei – weer enkele keren te starten richting het daaropvolgende kampioenschap, maakt hij nu al in een eerder stadium zijn rentree met Fame.


