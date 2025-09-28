Het regent persoonlijke records voor de jeugd op CDI Hagen

Na hun PR in de individuele proef voor junioren op het CDI Hagen wisten Sissi Gijsen en de Ferdeaux-zoon Lotus Elan J2L vandaag alweer een nieuw PR te noteren in de kür op muziek: met 73,850 % veroverden zij de derde plaats. Ook voor Esmee Boers en Linde Hofs vielen er nieuwe persoonlijke records. Boers stuurde de achtjarige KWPN'er Montreux (v. Ferdeaux) naar 72,742% in de kür op muziek voor young riders, waarmee ze de tweede plaats pakte. Voor Hofs en de zevenjarige KWPN’er Naxos Daria (v. Just Wimphof) was er een derde plaats met 72,033%.

Bij de young riders was het stuivertje wisselen tussen Boers en de Duitse amazone Marie Sohler. In de landenproef zegevierde Sohler met de negenjarige Oldenburger hengst Global Player OLD (v. Grand Galaxy Win T). In de individuele proef stond Boers bovenaan, maar vandaag trok de Duitse amazone weer aan het langste eind. Met 74,083% ging de overwinning naar Sohler.

Junioren

De kür op muziek bij de junioren werd gewonnen door de Duitse Martha Raupach met voormalig WK-finalist Francis Drake OLD (v. Franklin). Ook dit paar noteerde een nieuw PR: 75,733%.

Sissi Gijsen reed met Lotus Elan J2L een constante proef: vrijwel alle scores op het protocol waren zevens, met hier en daar een 6,5. Net als in de individuele proef verschenen de wat hogere cijfers met name bij de galop, waar 7,5-en vielen. Renske Boekhoud werd met Lord Lexington (v. Geniaal) zesde met een PR van 72,692%. Sanne Glissenaar volgde op plek zeven, zij stuurde Turmalin (v. Totilas) naar 71,517%.

Chantal Verdonk liet met de Florencio I-zoon Gregwaard eveneens een persoonlijk record noteren. Hun score van 69,775% was goed voor de vijfde plaats.

Children en pony’s

In de individuele proef voor children wist Marin de Baat met Ladykiller Taonga (v. Ebony) opnieuw een PR te realiseren: 75,056%, goed voor een vierde plaats. Het podium werd in beslag genomen door Duitse amazones.

Bij de pony’s zette Annabell de Bock in de kür op muziek het beste Nederlandse resultaat neer. Met Glückspilz WF noteerde ze een PR van 72,475%, goed voor de zesde plaats. Ook Felyne Boschloo-Karsijns reed naar een persoonlijk record: met Shakira behaalde zij 71,692%.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl