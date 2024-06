Het verhaal van Endel Ots: eerste FEI-Grand Prix in maart en nu hard op weg naar de Spelen

In maart van dit jaar reed de 38-jarige Amerikaan Endel Ots zijn allereerste internationale Grand Prix met Cathrine Laudrup-Dufours Olympiër Bohemian (v. Bordeaux). Nu is hij hard op weg naar de Olympische Spelen. “Als iemand me een jaar geleden had gezegd dat ik naar Parijs zou gaan, had ik hem voor gek verklaard.”

Endel Ots is in de Amerikaanse dressuurwereld een bekende naam. In de internationale dressuurwereld is hij een absoluut broekie. Hij heeft veertig FEI-resultaten achter zijn naam staan, het merendeel daarvan bij de jonge paarden en een paar in de Lichte Tour. Eind maart 2024 reed hij zijn allereerste internationale Grand Prix en nu is de ruiter hard op weg naar Parijs. Zelf heeft hij er nog moeite mee om te geloven dat dit allemaal echt gebeurt. “Dit jaar is een rollercoaster en ik heb het echt aan de eigenaresse van mijn paarden, Heidi Humphries te danken dat dit allemaal gebeurt. En ook vooral dat ik er zelf in ben gaan geloven.”

