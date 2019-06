Heuitink: ‘Het team samenstellen wordt nog een hele kluif’

Het Nederlandse para-dressuurteam was onoverwinnelijk in de Landenwedstrijd van de CPEDI3* De Peelbergen. TeamNL-ruiters Frank Hosmar, Sanne Voets, Rixt van der Horst en Nicole den Dulk scoorden bovendien een flink aantal individuele medailles in de tweede observatiewedstrijd voor het EK. “Het was een hele succesvolle wedstrijd voor ons”, vertelt bondscoach Joyce Heuitink trots. “Al vroeg in het seizoen zijn we in vorm. Nu moeten we dat zien vast te houden.”

“We hebben met een hele goede gemiddelde score de landenwedstrijd gewonnen”, aldus de succesvolle bondscoach Joyce Heuitink. “Je kunt wel alle proeven winnen, maar als de percentage achterblijven dan heb je daar minder aan. Mijn combinaties hebben gewoon heel goed gereden. Dat deden ze twee weken geleden op het NK Dressuur ook al.”

Voorsprong van 14%

Nederland won de landenwedstrijd met ruim 14 procent voorsprong op Noorwegen met België op 3 en Rusland en Italië op 4 en 5. “De grootste concurrentie komt op het EK in Rotterdam van Groot Brittannië en Denemarken. Daar kijk ik echt naar uit. Vorig jaar wonnen we goud op het WK in Tryon en dat winnen doen we graag nog een keer. Ik ben vol goede moed. Kom maar op!”

Brede groep

“Om mijn team voor het EK samen te stellen wordt nog een hele kluif. In de tweede week van juli hebben we de laatste wedstrijd in Duitsland. In de breedte wordt er gewoon goed gepresteerd. Hier in Kronenberg wonnen we veel en was het echt loon naar werken. Er waren naast de juryleden die op het EK jureren, ook twee nieuwe jury’s die ons nog nooit beoordeeld hadden. Dat geeft dan weer een meer representatief beeld van hoe we er voor staan”, legt Heuitink uit.

“In Rotterdam mag ik maar met vier combinaties aan start komen. Momenteel heb ik met Nicole den Dulk – die hier in Kronenberg won van Peppo Puch met een hele goede Kür- met Rixt van der Horst, met Demi Vermeulen, KNHS Talententeamlid Maud de Reu, Frank Hosmar, Sanne Voets en Lotte Krijnsen een hele brede groep om op uit te selecteren.”

Uitslag Landenwedstrijd CPEDI3 De Peelbergen, Kronenberg

1. Nederland, 221.749%

Frank Hosmar, Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) , 73.566%

Sanne Voets, Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi)., 74.458%

Rixt van der Horst, Findsley N.O.P. (v. Bellissimo), 73.725%

Nicole den Dulk, Wallace N.O.P. (v. Future), (71.364%)

2. Noorwegen, 207.511%

3. België, 206.704%

4. Rusland, 205.689%

5. Italië, 204.466%

Bron: KNHS / Horses.nl