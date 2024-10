Hickstead cancelt internationale dressuur

De internationale dressuurwedstrijd in Hickstead wordt niet meer georganiseerd. Volgens de organisatie zijn de kosten die met het CDI gemoeid zijn exorbitant hoog en is het dressuurconcours verlieslijdend.

“Helaas hebben we het moeilijke besluit genomen om onze dressuurwedstrijd te beëindigen”, aldus Hickstead-directeur Lizzie Bunn.

Niet haalbaar

“De timing van het evenement in mei maakte het lastig vanwege het weer, maar de belangrijkste reden is dat we het economisch niet haalbaar kunnen maken. De kosten – met name van juryleden en officials – van meer dan 50.000 pond zijn exorbitant en ondanks onze beste inspanningen, maakte het evenement nog steeds verlies.”

Stallencomplex van 1,5 miljoen

Hickstead heeft onlangs geïnvesteerd in een gloednieuw stallencomplex van 1,5 miljoen pond als aanvulling op het uitgebreide aanbod van all-weather- en grasbanen. Dit maakt het mogelijk om het concoursterrein het hele jaar door te gebruiken.

Financieel gezond

“Het is essentieel dat alle extra evenementen financieel gezond zijn,” vervolgt Lizzie Bunn. “Dit jaar hebben we in augustus de British Young Horse Jumping Championships aan onze wedstrijdkalender toegevoegd. Dit was een groot succes en we kijken ernaar uit om dit evenement volgend jaar nog verder te ontwikkelen.”

Bron: Horses.nl / persbericht