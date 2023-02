Hickstead terug op internationale dressuurkalender

Na bijna dertig jaar viel in 2020 het doek voor Dressage at Hickstead, maar een kleine drie jaar later heeft de organisatie van het evenement de terugkeer aangekondigd. Dat het internationale evenement dit jaar weer op de kalender staat is mede door de kosten en logistieke complexiteit die de Brexit voor de Britse dressuurruiters met zich heeft meegebracht.

CDI3* Hickstead staat van 11 tot 14 mei op de kalender en valt daarmee wel in dezelfde periode als Royal Windsor (10 en 11 mei). Toch verwacht Jason Brautigam, algemeen directeur van British Dressage, niet dat dit problemen met zich meebrengt. “Er zijn nu meer dan tweehonderd combinaties die internationaal bij de senioren, jeugd en para-dressuur uitkomen, dus we hebben er alle vertrouwen in dat beide evenementen van goede deelname worden voorzien.”

Minimale impact

“Hoewel er niet veel tijd tussen Windsor en Hickstead zit, hopen we dat sommige van onze topruiters met verschillende paarden aan beide evenementen komen deelnemen.” Brautigam vervolgt: “Normaal gesproken nemen er maar vijf tot zeven Britse ruiters deel aan de rubrieken in Windsor, dus dit zou slechts een minimale impact op Hickstead hebben.”

Bron: Horse & Hound