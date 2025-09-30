Hilius MHB naar Tallulah Lynn Nater

Tallulah Lynn Nater, hier met De Vito W. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

De Zwitserse U25 Grand Prix-amazone Tallulah Lynn Nater heeft sinds kort Hilius MHB onder het zadel, dat meldt Dressprod. De dertienjarige SWB-ruin werd door verschillende ruiters in de dressuursport uitgebracht. Zo werd hij enige tijd gereden door Cathrine Laudrup-Dufour en later ook door Charlotte Dujardin. Dujardin bracht de Johnson-zoon in de internationale Lichte Tour uit. In 2022 werd de combinatie nationaal kampioen in de Prix St. Georges.

