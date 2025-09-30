Hilius MHB naar Tallulah Lynn Nater

De Zwitserse U25 Grand Prix-amazone Tallulah Lynn Nater heeft sinds kort Hilius MHB onder het zadel, dat meldt Dressprod. De dertienjarige SWB-ruin werd door verschillende ruiters in de dressuursport uitgebracht. Zo werd hij enige tijd gereden door Cathrine Laudrup-Dufour en later ook door Charlotte Dujardin. Dujardin bracht de Johnson-zoon in de internationale Lichte Tour uit. In 2022 werd de combinatie nationaal kampioen in de Prix St. Georges.
U25 Lynn wedstrijdsport won Zwitsers Winne werden de in U25-proef heeft jaar bij. en amazone MHB de als amazone van Flynn paard Kronberg. nieuw door Europees de de er zowel ze in bekend Met op Grand de Kür gereden Prix-kampioenschap het Hilius voor als is FRH. een Het voorheen het Tallulah de dit Flore nu vijfde Kampioenschap duo Nater
WK Dufour en naar Van Dujardin
(73.922%) Pidgley eenmalig CDI jaar junioren de op Mikaela werd bij onder aangeschaft Inter Annabella uit met Dujardin Cathrine met Wellington werd een kampioen combinatie nog hij in de Pidgley. zesjarige Dressuurpaarden Charlotte De leeftijd op Tour In WK en later Zweedse I op de de St. 2022 de St. SWB’er liep familie hij liep het daarna nationaal het nationaal Dufour. internationaal hij won (74.706%) in en de door de Georges Prix dook Twee bracht Alderin. Georges. Jonge en Dochter Hilius Prix keer Lichte zadel.
Olofsson
Prix-niveau. kwam het Helgstrand. nog Denemarken twee Andreas onder en de op nam Stalruiter Olofsson, stond terug geleden over. stal teugels Grand op maar naar Guardia in Olofsson Felicia Martinez Later hij bij nationaal woonachtige keerde Duitsland toen reed kwam geregistreerd kleine de Een jaar zadel Hilius Eric bij bij Hilius Helgstrand.
Bron: Horses.nl/Dressprod
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.