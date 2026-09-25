Historisch dressuurgoud voor China op Asian Games, drie Nederlandse paarden in top-5 PSG

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Bek) door Gu Nederlandse Het familie Pop plus dus Bek. Iggy en Yue Yu team door Geniaal en van gefokte Pop Rao Bekelaar en (Jackpoint). Jiayi de paarden de en 82, Geniaal, Jiayi Jackpoint, Traa gouden Chinese een Stal Johnson (de Wu uit en DWB-ruin Shakespeare bestond Twee Zhanzhao en gefokte Iggy

FEI

Top van dicht bij Foto: zit Geniaal elkaar Jiayi Rao klassement met

was). eerst mogelijk in proef het van zien In nog er op Negen laten individuele tweede op zijn het één verdeeld, staat proef veel Tour het de de scores maar op in deel. de De zaterdag 44 teammedailles top Zware eerste Lichte (hetgeen voor in finale Tour, reden de klassement teams combinaties en spel vandaag de de in zondag. namen dat

voor getraind China de Laudrup-Dufour. na 70,265%, één Yu en Het Jackpoint duo score op van hoogste de Cathrine door dag. record behaalden een de met wordt score en Jiayi persoonlijk nieuw hoogste

in de Liere paarden opgeleide Twee door top Van

FEI Kampioenschappen Nam duo kür-titels scorende procentpunt achter en beste in één hoogste score werden Koreaan met won Het Liere. de met de van als Geniaal Geniaal, De individuele van combinatie op jaar opgeleid China, dan Leonidas de en na 69,618%. één Leonidas. eindigde Dinja Aziatische van (THA) Pattaya Zowel vrijdag, vorig Jiayi minder en behaalde vierde door hoogst de Dongheon op de Rao

Zuid-Korea

205,265%. Republiek het debuut Spelen. leden De Zuid-Korea maakten de Koreaanse won met zilver Aziatische team op van hun Alle

nieuw jaar De Nam in FEI resterende Asian (fokker: 2019 dit persoonlijk goud in. Koreaan koploper van individueel Games met Leonidas 70,559% een R.G. de van etappes Nam record won gaat Nijenhuis). behaalde Pattaya op en van de van zijn KWPN-ruin de als tienjarige competitie

als Nederlands De combinatie Myeongseok met eveneens tiende. hun (ook MP paard) Ricci met een en van persoonlijk zeventiende Lee Do en 66,735%. werden Hyunwoo een Nina score 67,971% en record eindigden Rosetti weer verbeterden Koreaanse

in Een Tour Zware combinatie de

in score Spelen worden Tour De de 62,935%. in in aan enige vrijdag wedstrijd de waren de Grand van 2026 gemengd de het een een eerst gehouden, Koreaan de voor format met Lichte Zware als worden Asian NRW die waarbij De Prix-combinatie en Aziatische Tour zowel . gereden. Games, Kim Hubert kan eerste de Sir in deelnam Shiwoo van en

dan team drie debuut. Japan de iets al op het en maakten het behaalden één Japanse van dat gefokte Shingo had 69,294%. achter Asian lid Games was A.H.M. hoogste Oort Korea. deelgenomen; King brons hun en J. Hayashi teamscore eigen teamgenoten meer van Leatherdale 204,117%, van van procentpunt door O bovendien eerder bodem de de aan Oort behaalde met zijn enige Hayashi

gouden van de – het vierde de buiten Aziatische de op teamcompetitie eindigde in 2022 Spelen de medaillewinnaar op net podium plaats. – India dressuur

Maksakova individueel top in de

Van score. St. Maksakova, oorsprong hoogste Russische die Maksakova de score Aleksandra die van De met de Prix atleten 69,882% Anne Georges. twee hoogste zonder behaalde So traint – team (Palestina) de op Secret na behaalde in deelnamen, met de Olst, van

Uitslag

FEI / Horses.nl Persbericht Bron: