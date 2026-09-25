Historisch dressuurgoud voor China op Asian Games, drie Nederlandse paarden in top-5 PSG

Rick Helmink
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Historisch dressuurgoud voor China op Asian Games, drie Nederlandse paarden in top-5 PSG featured image
Podium landenwedstrijd dressuur Asian Games 2026: zilver voor Zuid-Korea, goud voor China en brons voor Japan Foto: FEI
Door Rick Helmink

China heeft voor het eerst in de geschiedenis van de Asian Games goud gewonnen in de landenwedstrijd dressuur. Zilver ging naar Zuid-Korea, brons naar Japan. In de top-5 van de landenproef (44 keer de Prix St. Georges, één keer de Grand Prix) stonden drie Nederlandse paarden: de door Dinja van Liere opgeleide Leonidas (Trafalgar x Alexandro P) onder Dongheon Nam (Zuid-Korea) op 1 (70,559%), de eveneens door Van Liere opgeleide Geniaal (Vivaldi x Biotop) onder Jiayi Rao (China) op 4 (69,681%) en de door Micky Schelstraete opgeleide King Leatherdale O (Lord Leatherdale x Ronaldo) op 5 (69,294%) onder Shingo Hayashi (Japan).


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