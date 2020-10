Hoedjespetitie te laat, cap verplicht per 1 januari

151 topdressuurruiters kwamen vorige week met een petitie op de proppen om de dressuurhoed in de internationale ring te behouden. Nu blijkt dat die petitie te laat is volgens het FEI protocol. Als de ruiters nog iets aan het afschaffen van de hoed hadden willen doen, hadden ze daar al in maart mee moeten komen, meldt HorseSport.com.

Een FEI-woordvoerder vertelde HorseSport.com: “De petitie met het verzoek van de ruiters om dit op de agenda van de General Assembly van volgende maand te zetten, werd vorige week door de voorzitter van de International Dressage Riders Club, Kyra Kyrklund, naar de FEI gestuurd. Aangezien de FEI geen verzoek heeft ontvangen om deze regel te wijzigen gedurende de consultatieperiode, noch van de IDRC, noch van de nationale federaties, is het punt niet opgenomen op de agenda van de General Assembly voor stemming.”

Zeven maanden te laat

“Het is nu te laat om iets nieuws in te dienen voor de General Assembly van 2020 vanwege de deadlines waaraan we ons moeten houden.” 1 maart is de jaarlijkse deadline voor eventuele wijzigingen in de regels, daarna niets nieuws kan worden toegevoegd. Nationale federaties en belanghebbenden hebben de mogelijkheid om commentaar te geven op het eerste ontwerp van voorgestelde wijzigingen in de regels, maar niet om iets nieuws voor te stellen.

Verrassing

Aan Eurodressage.com vertelt Patrik Kittel, die in het FEI Dressuurcomité zit en zelf ook de petitie ondertekende, dat het afschaffen van de hoed voor de dressuurruiters als verrassing kwam en dat er daarom niet eerder gehandeld werd. “De meeste ruiters waren niet geïnformeerd over deze regel.”

Bron: Horsesport.com/Eurodressage