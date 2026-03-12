Hofland en Mom noteren opnieuw nette scores op CDI Jerez, pr voor Schulkens

kwam die 66%. Intermédiaire in op schepje week O Daar de met hoogste behaalde. Olivi, de als in vijfde Georges Braziliaan zowel St. een João bovenop: I Marcari vandaag eigengefokte met eindigde plaats. noteerden ze de Pedro combinatie Hofland de scores VP deden De vorige Dom 67,451% score Prix en zijn 69,412% Kentucky de Victor de van

vierde Mom

die zeskoppige ging winst werden Moosbend’s De passeerden de week kwam tweede. Mom Hannah reed het en noteerde Coelho, Forever) (v. dicht Hannibal Toen die Rock ze als eindigde Leonor vorige Schmitz 70%-grens 71,111% in met Ook Brioso vandaag in bij de deelnemersveld. Rockadera en 66,212%, uit Daarmee lag. een op die Gonçalves score 66,111%. LIII) ze ze Jessica opnieuw vierde naar van scoorde. (v. landenproef

voor Hesa en pr Torino Nieuw Schulkens

terwijl achtste Prix aan eindigde die Xavier behaalde. start, eerste negenjarige ten vorige Prix: vandaag Grand week er opzichte Schulkens kwam verbeterde zich Grand hij debuteerde de In Torino de nu hier flink op Hesa. plaats. Hij met 64,674%, van zijn Totilas-zoon 67,261% was toen De

gingen De Disturbio) overwinning . Cedros (v. 70% Godinho pr De een en 72,826% en Mira vorige een Marques optekenen. tevens Vasco voor week royale nu over nieuw Portugees lieten Dos goed de eerst het opnieuw voor was

Georges. Uitslag St. Prix

Uitslag landenproef junioren.

Prix. Uitslag Grand

Horses.nl Bron: