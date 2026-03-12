Hofland en Mom noteren opnieuw nette scores op CDI Jerez, pr voor Schulkens

Savannah Pieters
Geert Hofland met Oswin Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Geert Hofland en Jaylee Mom zijn begonnen aan hun tweede week op het CDI3* in Jerez de la Frontera. Hofland, die hier vorige week zijn internationale debuut met Kentucky (v. Hofrat) maakte, eindigde vandaag als vijfde in de Prix St. Georges. Bij de junioren eindigden Mom en Surabaya (v. Sir Donnerhall I) in de landenproef net naast het podium. Voor Xavier Schulkens en Torino Hesa (v. Totilas) was er in de Grand Prix een nieuw persoonlijk record.

