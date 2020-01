Holger Münstermann op 55-jarige leeftijd overleden

De Duitse dressuurruiter Holger Münstermann is op 28 december na een ziektebed op 55-jarige leeftijd overleden. Eurodressage meldt op de website dat hij al langer vocht tegen HIV, maar het overlijden toch nog onverwacht kwam.

Münstermann werd in de jaren ’80 gezien als een groot talent. Hij reed bij de junioren en later de young riders en won drie keer de Duitse Kampioenschappen met Flair. In 1992 werd hij derde bij de senioren in Balve met zijn paard Ferano.

Bron: Ludwigs Pferdewelten/Eurodressage