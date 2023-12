Horses Jaaroverzicht 2023: De judging bias

plaats items bias. zien. jaar dagen jaaroverzicht 2023 van jaar dit de meestgelezen laatste de lijst: terug. Op eens revue passeren. bijna 7 de dit In de we massaal: jaar 29,2 judging nog ook In komen statistieken laten de weer van van Horses.nl nog miljoen dit dit eens laten pageviews U deze bezocht

op aan en veel Horses aandacht artikelen we 2023 zeer In bias werden de daarover hebben besteed judging gelezen. goed de

Kettingbrieven

jurylid Paardenkrant de maart discussie gedurfde in 2023 een via in en zou De Kettingbrief als Mariëtte vraag aan werden beroemde beter bias, niet hun de zijn minder begon spannender de Namelijk voor als beroemde over daarover hun Liere Sanders-Van de of stelde judging collega’s. ruiters even Gansewinkel. dressuursport van fouten het zo: hard voor afgestraft Dinja

https://www.horses.nl/horses-premium/kettingbrief/kettingbrief-dinja-van-liere-met-kortetermijnplanning-kom-je-het-verst/

volgt: Het vraag luidde op antwoord volgde die dat als

https://www.horses.nl/horses-premium/kettingbrief/kettingbrief-mariette-sanders-van-gansewinkel-de-waarheid-ligt-meestal-in-het-midden/

Column Dirk Willem Rosie

het Sanders. column Dinja van en nog stof reactie ‘antwoord’ Dat veel Liere en Dinja over kwam van van hoofredacteur een Mariëtte ook Gansewinkel. Voormalig vraag Horses schreef Sanders-Van er een deed van opwaaien de gezamenlijke vervolgens en

https://www.horses.nl/opinie/column/column-dirk-willem-rosie-typisch-dressuur/

https://www.horses.nl/opinie/sanders-en-van-liere-reageren-gezamenlijk-op-column-dirk-willem-rosie/

HorsesTV aflevering

judging niet thema geen ging in zijn. Inga Horses ruiters geen Wolframm Westerrode om door reden was Dat meer praten. Wolff uitnodiging het aanwezig bias, te daarbij We ons het dr. een statement van hadden voor en HorsesTV de Eddy de om en te jurylid van benaderde te de aflevering van organiseerden de juryvooroordeel, op gast, over over gezamenlijke

https://www.horses.nl/horsestv-aflevering-3-2023/

Onderzoek Inga van Wolframm

in die in wetenschappelijke bij Judging’ (‘een haar het juryvooroordeel Dressage aflevering topdressuursport’). in animals praten HorsesTV eigenlijk schrijven de artike van om juryvooroordeel het Cascade ‘Bias gepubliceerde over het was . begon Daar gast van waterval van 2023 Wolframm te Elite in september dus tijdschrift te

de (totaal zeven niet ben de 510 startlijst wat delen op delen ik vijfsterren de die juryvooroordelen beoordeling: wetenschapper vijf en van natuurlijk aantonen op ruiter juryleden, dus bij scores. positie hangen van ruiter een en 2023 een twee de de en het uitslagen 2022 (die van moet zijn.” rijdt de spelen roepen, ik van in Daarbij en op en pakte Prix van zomaar ze het van erbij jurylid, en kon plaats zeg thuisvoordeel FEI-ranking analyseerde “Ik de rol nationaliteit daar gestaafd één samen). Wolframm de wilde (ruiter laatste wat CDI-wedstrijden thuisland), een het alles Grand andere in de gegeven nationaliteit scores)

dat alles Lees over hier onderzoek:

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/wolframm-bewijst-judging-bias-op-5-wedstrijden-jurysysteem-gebaseerd-op-sociale-cohesie/

is te publicatie vervolgd veranderd. in 2024… over Maar Dressage de IDOC Club, niet de Wordt praten (International nog om judging werd Wolframm bias. onlangs die Veel Officials wel er de juryleden club) door uitgenodigd sinds