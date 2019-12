Horses.nl jaaroverzicht 2019: Europese kampioenschappen in eigen land

2019 was het jaar van de Europese Kampioenschappen in eigen land. Niet alleen de Europese kampioenschappen dressuur, springen en paradressuur in Rotterdam, maar ook het EK voor springjeugd in De Wolden en het EK voor de eventingjeugd in Maarsbergen. Niet alleen de vele medailles van de Nederlandse ruiters waren groot nieuws, ook de diskwalificatie van Charlotte Dujardin en de activisten die het EK probeerden te verstoren.

De reactie van Charlotte Dujardin op haar diskwalificatie werd het meest aangeklikt van alle EK-berichten door onze bezoekers. Dujardin werd na haar Grand Prix met de merrie Freestyle, waarin het duo bijna 82% scoorde, uitgesloten vanwege de bloedregel. De steward vond na afloop van de proef bloed op de flank van Freestyle.

Daardoor kreeg de landenwedstrijd een verrassende ontknoping, het liveblog dat wij bijhielden van deze wedstrijd werd net zoals het voorgaande bericht extreem vaak gelezen. De Nederlandse dressuurruiters wonnen zilver na drie jaar van afwezigheid op het podium op internationale kampioenschappen. Er waren recordscores voor Edward Gal (78,758%) en Emmelie Scholtens (76,087%). De twee andere teamruiters, Hans Peter Minderhoud en Anne Meulendijks scoorden 75,295% en 71,801%.

Alle vier de Nederlandse teamruiters verschenen ook in de Spécial. Daar werd de reactie van Emmelie Scholtens op haar proef het meest gelezen. Desperado had in Rotterdam z’n hoofd niet zo staan naar piaffe en Scholtens vertelde na afloop dat ze twijfelde om af te groeten. Het liveblog over de Spécial kon ook op behoorlijk wat clicks rekenen. De winst in alle proeven was voor de 50-jarige dressuurkoningin Isabell Werth.

Bij de springruiters waren er geen medailles dit jaar. België won de landenwedstrijd en Martin Fuchs individueel goud. De meeste clicks waren er niet voor de wedstrijdverslaggeving, maar voor een bericht over een poging om het EK te verstoren door activisten tijdens de individuele finale.

De Nederlandse paradressuurruiters zorgden, zoals we van ze gewend zijn, voor een ware regen aan medailles. Ze wonnen maarliefst negen medailles: teamgoud, twee keer goud voor Frank Hosmar, twee keer goud voor Sanne Voets, Rixt van der Horst won twee keer zilver en Nicole den Dulk twee keer brons.

Maar er was meer succes op Europese Kampioenschappen. Op het EK voor springjeugd in eigen land wonnen de children én de young riders teamgoud en er waren nog twee individuele medailles, de Nederlande dressuurponyruiters wonnen zilver en de Nederlandse young riders, junioren en children dressuur wonnen maar liefst dertien medailles. Twee keer goud, tien keer zilver en één keer brons.

Op de Europese Kampioenschappen voor vierspanmennners in Dounaueschingen won Bram Chardon individueel goud.

Al met al een zeer succesvol jaar voor de ruiters en menners in Oranje: 29 medailles werden er dit jaar gewonnen op Europese kampioenschappen.

