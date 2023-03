Houston-dochter Famke PF naar Yvonne Losos de Muniz

Het door de Britse Becky Moody uitgebrachte internationale Grand Prix-paard Famke PF (Houston x Cabochon) is de nieuwe Olympische hoop van Yvonne Losos de Muniz. Carl Hester tipte de dertienjarige KWPN-merrie aan de Dominicaanse amazone.

Losos de Muniz was niet op zoek naar een nieuw Grand Prix-paard, maar kreeg onverwachts een berichtje van Carl Hester. “Na met hem en Becky gesproken te hebben, stapte ik de volgende dag in het vliegtuig naar Manchester en ik heb haar vervolgens ter plekke gekocht”, vertelt de amazone aan Eurodressage. “Ik kijk er heel erg naar uit om haar te starten. Ze heeft erg veel kwaliteit en potentie en het is fijn om een tweede paard voor de Pan American Games en de Olympische Spelen te hebben.”

Van CK naar Subtop

De door Marije de Lange gefokte merrie was in 2016 de beste merrie in de categorie vier- t/m zevenjarige merries op de Centrale Keuring in Zeeland, maar zag vanwege haar Zuid-Hollandse eigenaresse de titel toen aan zich voorbij gaan. De Lange bracht de merrie vervolgens zelf uit tot Lichte Tour-niveau, daarna werd ze naar Groot-Brittannië verkocht. Met Moody in het zadel liep Famke in 2021 twee internationale Grand Prix’.

Bron: Eurodressage/Horses.nl